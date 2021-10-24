مقتل اثنين في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية

المصدر: رويترز

قال أسان كاسينجاي القيادي بالشرطة الأوغندية على تويتر إن شخصين على الأقل قتلا في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية كمبالا اليوم السبت.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين أوغنديين للرد على أسئلة للحصول على تفاصيل أو تعليق.

وذكرت قناة تلفزيون (إن.تي.في) المحلية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في كومامبوجا وهي ضاحية على مشارف شرق العاصمة كمبالا. وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يتملكهم الذعر والارتباك وسط وميض الأضواء الزرقاء لعربات الشرطة.

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