سالفيني يمثل للمحاكمة بتهمة عرقلة رسو سفينة مهاجرين في ميناء إيطالي

المصدر: د ب أ

يمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني للمحاكمة اليوم السبت في مدينة باليرمو عاصمة صقلية لدوره في منع سفينة "أوبن ارمز" لإنقاذ المهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي في عام 2019.

ويتهم الادعاء سالفيني باساءة استغلال السلطة وسلب الحرية، بعد قيامه بمنع سفينة الإغاثة الإسبانية من دخول ميناء في أغسطس 2019 خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية.

وقد يواجه زعيم حزب "الرابطة" اليميني السجن لمدة 15 عاما إذا أدين.

يذكر أن سالفيني كان وزيرا للداخلية في الفترة من يونيو 2018 وحتى سبتمبر 2019 في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي.

وانتهج سالفيني موقفا كان يعتبر موقفا متشددا ضد الهجرة.

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