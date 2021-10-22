انفجار بمطعم يقتل 3 أشخاص ويهدم شارعاً في الصين.. فيديو
قالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح بعد وقوع انفجار أمس الخميس في مدينة شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين.
وحدث الانفجار في حوالي الساعة 8:20 صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي في مطعم بشارع تاييواننان في حي خهبينغ، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمباني القريبة والتأثير على مركبات عدة، حسبما ذكر قسم الدعاية بالحي.
وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.
وأدى الانفجار أيضا الى انقطاع الكهرباء عن نحو 15 ألف عائلة في محيط الحادث، حيث تعمل شركة توزيع الكهرباء المحلية على استعادة الكهرباء في المنطقة، بحسب وكالة "شينخوا".
انفجار بمطعم يقتل 3 أشخاص ويهدم شارعاً في #الصين.. فيديو— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 21, 2021
(1من 2) (لحظة وقوع الانفجار)https://t.co/nEYeSsb0cO#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/g5spufb4o5
انفجار بمطعم يقتل 3 أشخاص ويهدم شارعاً في #الصين.. فيديو— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 21, 2021
(2من 2) (آثار الانفجار)https://t.co/nEYeSsb0cO#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aAvTZCLrXJ