انفجار بمطعم يقتل 3 أشخاص ويهدم شارعاً في الصين.. فيديو

المصدر: البيان

قالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح بعد وقوع انفجار أمس الخميس في مدينة شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين.

وحدث الانفجار في حوالي الساعة 8:20 صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي في مطعم بشارع تاييواننان في حي خهبينغ، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمباني القريبة والتأثير على مركبات عدة، حسبما ذكر قسم الدعاية بالحي.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وأدى الانفجار أيضا الى انقطاع الكهرباء عن نحو 15 ألف عائلة في محيط الحادث، حيث تعمل شركة توزيع الكهرباء المحلية على استعادة الكهرباء في المنطقة، بحسب وكالة "شينخوا".

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