34 قتيلاً جراء فيضانات في شمال الهند

المصدر: رويترز

قال رئيس وزراء ولاية أوتار كاند بشمال الهند إن 34 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد هطول غزير للأمطار على الولاية استمر أياما فيما يواصل رجال الإنقاذ العمل اليوم الأربعاء لانتشال من تقطعت بهم السبل.

وأظهرت لقطات جوية للمناطق المتضررة أنهارا تفيض بالمياه وقرى غارقة جزئيا بمياه الفيضانات.

وقال رئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي لخدمة إيه.إن.آي الشريكة لرويترز بعدما تفقد الأضرار في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء "هناك خسائر فادحة بسبب الفيضانات ... دُمرت المحاصيل."

وأضاف "يواجه السكان المحليون الكثير من المشاكل والطرق تغمرها المياه التي جرفت الجسور. لقي 34 شخصا حتفهم حتى الآن ونحن نحاول إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن".

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة إنه "حزين" لتسجيل خسائر في الأرواح.

وولاية أوتار كاند الواقعة في جبال الهيمالايا معرضة بشكل خاص للفيضانات. ويُخشى أن يكون أكثر من 200 قد لقوا حتفهم في فبراير بعد الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت سدا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأدت الأمطار الغزيرة غير الموسمية في جميع أنحاء الهند إلى فيضانات مميتة في عدة مناطق من البلاد في الأيام الأخيرة. وقالت السلطات في ولاية كيرالا بجنوب الهند يوم الاثنين إن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم هناك في أعقاب انهيارات أرضية.

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