مصرع 50 شخصاً في سقوط شاحنة بنهر في الكونغو الديمقراطية

المصدر: أ ف ب

لقي 50 شخصا على الأقل حتفهم في سقوط شاحنة كانوا يستقلونها في نهر جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مسؤول محلي أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كاتانغا العليا هارس كايومبا إن "شاحنة سقطت في كالوما-نغونغو وعلى متنها أكثر من 50 راكبا" الأحد.

وأجرى الغواصون عملية بحث وأنقذوا اثنين من الركاب نقلا للعلاج في المستشفى.

وأضاف كايومبا أن البحث مستمر عن الركاب الآخرين دون الخوض في أي تفاصيل أوفى عن الحادث.

على صعيد متصل، أفاد وزير الداخلية في إقليم لوالابا المجاور اديودا كابيندا وكالة فرانس برس أن خروج قطار بضائع عن مساره "تسبب في مقتل تسعة أشخاص وإصابة 36 بينهم 11 في حالة خطرة".

وحوادث الطرق متكررة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وغالبا ما يكون سببها تجاهل قواعد المرور، إذ لا تخضع المركبات القديمة لعمليات الفحص الفني.

والغالبية العظمى من الطرق في البلاد هي مجرد مسارات ترابية وكثيرا ما يكون السائقون مدربين تدريبا سيئا.

كما تعد حوادث القطارات متكررة وتؤدي إلى العديد من الوفيات، وكثيرا ما يقفز المسافرون خلسة في عربات القطار نظرا لسوء الطرق ونقص قطارات الركاب.

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