اشتعال النار بطائرة أثناء الإقلاع بمطار في هيوستن ونجاة ركابها

المصدر: رويترز

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن النار اشتعلت في طائرة خاصة خلال محاولتها الإقلاع في مطار صغير خارج هيوستن أمس الثلاثاء، لكن جميع من كانوا على متنها وعددهم 21 تمكنوا من النجاة بأنفسهم من دون إصابات خطرة.

وأضافت الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن الطائرة، وهي من طراز ماكدونيل دوجلاس إم.دي-87، كانت تغادر مطار هيوستن إيكزيكيتيف بعد العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينيتش) عندما دخلت في حاجز واشتعلت فيها النار.

وتمكن الركاب، وعددهم 18، وأفراد الطاقم الثلاثة من مغادرة الطائرة سالمين.

وقال تروي جيدري، قائد شرطة مقاطعة وولر لرويترز إنه تم نقل اثنين إلى المستشفى للعلاج من إصابات لا تهدد الحياة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيحقق في سبب الحادث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز