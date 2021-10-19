فيضانات عارمة في تايلاند تلحق أضراراً بآلاف المنازل.. فيديو

المصدر: البيان

لم تتوقف السلطات في تايلاند عن التحذير من فيضانات عارمة في المناطق التي يمرّ بها نهر ثا تشين، وذلك بعد أن ارتفعَ مستوى المياه في سدّ كراسياو في الجزء الشمالي الشرقي من المقاطعة إلى درجة دفع مصلحة المياه إلى فتح قنوات السدّ لتفريغ كميات من المياه في مجرى النهر، الذي بدوره يشهد ارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه.

ومنذ أواخر شهر سبتمبر تتعرض الكثير من المناطق في شمال ووسط تايلاند للفيضانات، التي تسببت بها العاصفة الاستوائية ديانمو والأمطار الموسمية، ما أدى إلى تضرر أكثر من 300 ألف منزل في 32 مقاطعة، فيما نجت العاصمة بانكوك من أي فيضانات كبيرة، وفق "يورونيوز".

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