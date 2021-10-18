السلفادوريون يحتجّون ضد حكومة بوكيلة

المصدر: رويترز

تظاهر آلاف في السلفادور أمس الأحد لإبداء احتجاجهم ضد الرئيس نجيب بو كيلة بشأن عدد من القضايا ابتداء من اعتماد البتكوين كعملة قانونية إلى إقالة قضاة المحكمة العليا التي ينظر إليها منتقدون على أنها اغتصاب للسلطة.

وأشارت تقديرات لوسائل الإعلام المحلية إن ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص تظاهروا في العاصمة سان سلفادور حاملين لافتات وإشارات ترفض البتكوين، والتي أصبحت رسميا عملة قانونية في السلفادور في سبتمبر، وعزل قضاة المحكمة العليا واحتمال أن يسعى بو كيلة للفوز بثاني فترة على التوالي.

وردد الناس في الشوارع شعارات من بينها "ماذا تريد السلفادور؟ تخلصوا من الديكتاتور!" بالقرب من الميدان الرئيسي بالعاصمة. وأضرم المحتجون النار في دمية تشبه الرئيس البالغ من العمر 40 عاما.

وأعلن بو كيلة نفسه "ديكتاتور" السلفادور على حسابه على تويتر الشهر الماضي في دعابة على ما يبدو وسط مخاوف بشأن تركيزه المتزايد للسلطة.

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