توقعات بخروج بيل كلينتون من المستشفى اليوم الأحد

المصدر: د ب أ

يتوقع أن يغادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مستشفى في أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا اليوم الأحد بعد أن أمضى قرابة أسبوع هناك بسبب إصابة في المسالك البولية.

وقال أنجيل اورينا المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق يوم السبت "إن حالة الرئيس كلينتون تحسنت بشكل ممتاز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وسيبقى طوال الليل في مركز يو سي إيرفين الطبي لمواصلة تلقي المضادات الحيوية الوريدية قبل الخروج المتوقع غدا"، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية.

وزارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، زوجة بيل كلينتون، وابنتهما تشيلسي الرئيس الأسبق بالمستشفى يوم السبت.

وكان كلينتون 75 عاما، في زيارة لأصدقاء له في أورانج كاونتي عندما شعر بالإرهاق يوم الثلاثاء الماضي وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية وانتشرت في مجرى الدم. وقال أحد مساعديه إن كلينتون يخضع للعلاج في وحدة عناية مركزة كإجراء احترازي بسبب جائحة كورونا.

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