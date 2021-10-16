ضبط 1.8 طن من مخدر الكوكايين في ميناء روتردام

المصدر: د ب أ

ضبطت الجمارك الهولندية أربع شحنات تحتوي إجمالا على 1.8 طن من مخدر الكوكايين في ميناء روتردام، خلال أيام قليلة.

وأعلن الادعاء العام اليوم السبت أنه تم خلال ليلة الجمعة/السبت وحدها ضبط 520 كيلوجراما من الكوكايين في حاوية قادمة من البرازيل.

وبحسب البيانات، تم إخفاء الكوكايين، الذي تبلغ قيمته السوقية 39 مليون يورو، بين منتج من بقايا قصب السكر يُستخدم كعلف، كان من المقرر تسليمه إلى شركة في مدينة مانشستر البريطانية.

ولا تزال التحقيقات جارية، وتم تدمير المخدرات عقب ضبطها.

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