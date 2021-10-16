بعد دخوله العناية المركزة.. تطورات جديدة في حالة كلينتون الصحية

المصدر: رويترز

أعلن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن كلينتون بدأ يتحسن لكنه سيبقى في مستشفى كاليفورنيا ليلة أخرى على الأقل لتلقي مضادات حيوية عن طريق الوريد بسبب عدوى في المسالك البولية امتدت لمجرى الدم.

وكان المتحدث باسمه أنجيل أورينا قال، على «تويتر»، إن كلينتون (75 عاماً) نُقل إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين مساء الثلاثاء بعد إصابته بإجهاد، وتحدث مع الرئيس جو بايدن أمس.

وأضاف المتحدث أن عدد كرات الدم البيضاء لدى كلينتون انخفض، ما يشير إلى أن صحته تتحسن.

وقال أورينا، على «تويتر»: «جميع المؤشرات الصحية تسير في الاتجاه الصحيح، بما في ذلك عدد كرات الدم البيضاء الذي انخفض بشكل كبير».

وأضاف أنه «من أجل الحصول على مزيد من المضادات الحيوية الوريدية، سيبقى في المستشفى طوال الليل».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن تحدث مع الرئيس الأسبق، وهو رفيقه في الحزب الديمقراطي، أمس.

وقالت جان-بيير: «يتطلع الرئيس بايدن والرئيس كلينتون لرؤية بعضهما مرة أخرى في القريب العاجل.. يتمنى الرئيس بايدن للرئيس كلينتون الشفاء العاجل».

وكانت شبكة (سي. إن. إن) ذكرت، نقلاً عن الفريق الطبي، أن كلينتون يرقد في وحدة للعناية المركزة، وأنه ليس موضوعاً على جهاز تنفس صناعي.

وقالت الشبكة إن حالته لا علاقة لها بمشكلاته السابقة في القلب أو بكوفيد-19.

وسبق أن واجه كلينتون، وهو ديمقراطي تولى الرئاسة من 1993 إلى 2001، مشكلات صحية شملت إجراء جراحة التفافية رباعية في القلب عام 2004 وفتح شريان مسدود في قلبه ووضع دعامتين عام 2010.

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