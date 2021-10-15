إخضاع النرويجي الذي قتل 5 أشخاص بالقوس والسهم لاختبار نفسي

المصدر: د ب أ

أفاد تقرير نشرته صحيفة "فيردينس جانج" النرويجية اليوم الجمعة بأنه تم وضع الرجل الذي قتل خمسة أشخاص في بلدة كونجسبرج بجنوب النرويج، تحت الرعاية الطبية.

وكان محامي الرجل قال في وقت سابق إن موكله سوف يخضع لفحص نفسي جراء وجود شكوك بشأن قواه العقلية. وأكدت الشرطة النرويجية أنه كان من المعروف أن المشتبه به سعى إلى الحصول على مساعدة طبية منتظمة قبل تنفيذ الهجوم.

واعترف منفذ الهجوم دان /37 عاما/ باستهداف العديد من الأشخاص بقوس وسهم، وأسلحة أخرى، مساء أمس الأول الأربعاء.

ويتوقع أن يقوم رئيس الوزراء النرويجي الجديد يوناس جار ستوره ومسؤولون آخرون بزيارة كونجسبرج عصر اليوم الجمعة.

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