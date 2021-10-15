نائب بريطاني يتعرض لطعنات في دائرته الانتخابية

المصدر: رويترز

تعرض نائب بريطاني في حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون للطعن عدة مرات على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وقالت الشرطة إن رجلاً اعتقل بعد أن طعن ديفيد أميس "69 عاما"، الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا.

وأكد مكتب أميس الحادثة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال جون لام عضو المجلس المحلي من مكان الحادث "تلقى "أميس" عدة طعنات... لسنا متأكدين من مدى خطورة الحالة لكنها لا تبدو جيدة".

ولم تتضح بعد حالة أميس بعد الواقعة.

وانتخب أميس لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال ستيفن تيمز من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016 قبل أيام فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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