بوتين يهدد صحفياً حاصلاً على جائزة نوبل للسلام

المصدر: د ب أ

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديداً مبطناً للصحفي دميتري موراتوف، الذي نال، الأسبوع الماضي، جائزة نوبل للسلام عن أعماله في الصحافة الاستقصائية بصفته رئيساً لتحرير صحيفة «نوفيا جازيتا».

وفاز موراتوف بالجائزة مناصفة مع الصحفية الفلبينية ماريا ريسا.

ودعا بوتين موراتوف إلى توخي الحذر، قائلاً: «إذا ستر نفسه بجائزة نوبل كدرع ليخرق القوانين الروسية، فهو يعمل ذلك واعياً».

وجاء تصريح بوتين، اليوم، خلال فعالية بمنتدى أسبوع الطاقة الروسي.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن موراتوف (59 عاماً) قوله، في وقت لاحق، إنه سيقبل الجائرة بغض النظر عن تصريحات الرئيس، مضيفاً: «يمكن للدولة أن تفعل ما تشاء، لكننا سنقبل الجائزة، لن نتنازل عن الجائزة».

وذكرت لجنة نوبل النرويجية، يوم الجمعة الماضي، أن موراتوف والفلبينية ريسا نالا الجائزة لـ«جهودهما في حماية حرية التعبير، التي تمثل شرطاً مسبقاً للديمقراطية والسلام الدائم».

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