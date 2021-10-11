فرنسا تحظر تغليف الفاكهة والخضراوات بالبلاستيك

المصدر: رويترز

​أعلنت وزارة البيئة الفرنسية، اليوم، أنها ستحظر التغليف البلاستيكي لكل أنواع الفاكهة والخضراوات تقريباً اعتباراً من يناير 2022، في محاولة للتقليل من النفايات البلاستيكية.

ونشرت الحكومة الفرنسية، تطبيقاً لقانون سُنَّ في فبراير 2020، قائمة تشمل 30 نوعاً من الخضراوات والفاكهة يجب أن تباع دون تغليف بلاستيكي اعتباراً من أول يوم في العام الجديد.

وأضافت الوزارة، في بيان: «نستعمل كمية فظيعة من البلاستيك غير القابل لإعادة الاستخدام في حياتنا اليومية».

وأكدت أن القانون يهدف إلى تقليص استخدام البلاستيك من هذا النوع، وتعزيز استبداله بمواد أخرى يمكن إعادة استعمالها وقابلة للتدوير في عمليات التغليف.

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