مقتل أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في أمريكا

المصدر: د ب أ

لقي أربعة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة بمحرك واحد يوم الجمعة بمطار "ديكالب بيتشتري" بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، حسبما أكد أحد مسؤولي إدارة الإطفاء.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية بأن الطائرة وهي من طراز "سيسنا 210" تحطمت ثم اشتعلت فيها النيران. وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بهاتف محمول تحطم الطائرة الصغيرة بالقرب من مدرج الطيران بعد ثواني من إقلاعها.

وقال الكابتن جيسون دانيلز لصحيفة "اتلانتا جورنال كونيستيتيوشن" من مكان الحادث إن ما لا يقل عن 15 من رجال الإطفاء بمقاطعة ديكالب المتمركزين في المطار هرعوا نحو المدرج وأخمدوا النيران بسرعة.

وأضاف دانيلز "نحن نؤكد وجود حالة وفاة". وتم تأكيد ثلاث وفيات أخرى بعد ساعات قليلة.

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