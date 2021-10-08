بولندا تقول إن قوات روسيا البيضاء أطلقت النار على جنودها وسط توتر على الحدود

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية إن الوزارة استدعت القائم بأعمال روسيا البيضاء اليوم الجمعة بعد أن اتهمت قوات حرس الحدود البولندية قوات روسيا البيضاء بإطلاق النار على جنودها الذين يقومون بدوريات على الحدود.

وأعلنت بولندا حالة الطوارئ على حدود روسيا البيضاء وسط زيادة كبيرة في المهاجرين من دول مثل أفغانستان والعراق الذين يحاولون عبور الحدود فيما يقول الاتحاد الأوروبي ووارسو إنها محاولات للضغط على التكتل الأوروبي بسبب العقوبات التي فرضها على مينسك.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن آنا ميخالسكا المتحدثة باسم قوات حرس الحدود قولها "أطلقت دورية من روسيا البيضاء الرصاص على جنود الجيش البولندي الذين يقومون بدوريات على حدودنا".

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