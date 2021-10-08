وفاة أكثر من 50 شخصاً في حادث انقلاب قارب في نهر الكونغو

المصدر: د ب أ

لقي ما لا يقل عن 55 شخصا حتفهم في حادث انقلاب قارب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أكدت السلطات المحلية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية خوسيه ميسيسو إنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وأضاف ميسيسو أن القارب المكتظ بالركاب انقلب أثناء مروره عبر نهر الكونغو وبالقرب من بلدة بومبا في مقاطعة مونجالا الشمالية في الساعات الأولى من أول أمس الأربعاء.

وأشار ميسيسو إلى أنه تم إنقاذ 30 شخصا فقط، مضيفا بأنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص المفقودين.

وفي الوقت الذي تشير فيه رواية السلطات المحلية إلى أن هناك 75 راكبا لا يزالوا في عداد المفقودين، فقد تحدث ناجون عن وجود إجمالي 400 شخص كانوا على متن القارب.

ويعد نهر الكونغو وروافده طريقا مهما للمرور بالنسبة لكثير من المواطنين في الكونغو وذلك بسبب سوء البنية التحتية للطرق في البلاد.

وتعد حوادث غرق القوارب المكتظة في أغلب الأحيان بالركاب، أمرا شائعا في الكونغو.

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