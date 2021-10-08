حرائق الغابات تدمّر آلاف الهكتارات في الأرجنتين.. فيديو

المصدر: البيان

خلف حريق غابات في شمال مقاطعة قرطبة الأرجنتينية أراضي مدمرة، ووفاة شخصين.

بدأ الحريق منذ خمسة أيام فى أربع مناطق. تمت السيطرة عليه في تولومبا وسوبريمونتي، لكن البؤر النشطة بقيت في كامينياغا وسان بيدرو نورتي، على بعد حوالي 900 كيلومتر شمال غرب بوينس آيرس.

وأسفرت الحرائق عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح بليغة.

وقالت يومية "كلارين" إن الحرائق تسببت في تعليق حركة السير في مجموعة من طرق الإقليم، وما زالت تتقدم في المنطقة الشمالية لعاصمة الإقليم.

وأضافت اليومية، نقلا عن مصادر إعلامية محلية، أن صاعقة برقية هي سبب اندلاع الحرائق.

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