"أم الخبائث" مغشوشة تقتل 11 شخصاً على الأقل في روسيا

المصدر: د ب أ

توفي ما لا يقل عن 11 شخصا في عدة قرى روسية إثر تناول كحول مغشوش، وفقا لمحققين بمنطقة أورينبورغ الروسية أمس الخميس.

وتتراوح أعمار الضحايا، رجالا ونساء، بين 36 و 73 عاما، ويقيمون في سلسلة من القرى تبعد حوالي 1200 كيلومتر جنوب موسكو.

ومن غير المعروف ما الذي تناولوه، على الرغم من الشكوك بأنه كان نوعا عالي التركيز من الميثانول.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الضحايا لم يجتمعوا في مكان واحد حتى يمكن القول إنهم ربما تناولوا الكحول معًا. ويُعتقد أن الكحول تم بيعه في أماكن مختلفة. وتم تحذير الناس في المنطقة لتجنب الكحول غير المعتمد.

وتوفي بعض الضحايا في منازلهم والبعض الآخر في مستشفيات، فيما لا يزال شخصان على الأقل في العناية المركزة.

وقامت السلطات بتفتيش بعض الأكشاك في المنطقة وأخذت عينات. وأشاروا إلى أن كميات صغيرة من الكحول قد تكون كافية لتؤدي إلى الوفاة.

يشار إلى أن مثل هذه الحوادث ليست غير شائعة في روسيا، ولا حتى الوفيات المرتبطة بها. وغالبًا ما يأتي الكحول المتسبب في ذلك من مصانع تقطير غير قانونية.

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