الهند تختبر حاملة طائرات محلية الصنع.. فيديو

المصدر: البيان

أعلن موقع (Navy Recognition) المتخصص بالشؤون العسكرية أن حاملة الطائرات الهندية محلية الصنع "فيكرانت" ستخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات قريبا.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام هندية أخبارا تفيد بأن المرحلة الثانية من اختبارات الحركة بالنسبة للسفينة المذكورة من المفترض أن تبدأ نهاية أكتوبر الجاري، وأن السفينة كانت قد انتهت من المرحلة الأولى من هذه الاختبارات أوائل أغسطس الفائت، والتي تم خلالها التحقق من أنظمة الطاقة الرئيسية فيها والأنظمة المساعدة وأنظمة التوجيه.

وأشار الموقع إلى أن وسائل إعلام هندية قد ذكرت بأن السفينة من المفترض أن تخضع لمرحلة ثالثة من الاختبارات في ديسمبر القادم، ومن المفترض أن تسلم للجيش الهندي في 15 أغسطس 2022، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال الهند.

وكانت الهند قد بدأت بتطوير "فيكرانت" العام 2006 في حوض Cochin Shipyard Limited لبناء السفن، وأنزلتها للمياه أول مرة العام 2013، وكان من المفترض أن تسلم للجيش العام 2015 لكن العملية تأجلت عدة مرات لأسباب تقنية ومادية، وفق "روسيا اليوم".

ويبلغ طول هذه الحاملة 262 مترا، وعرضها 62 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 28 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 1645 شخصا، وحمل ما بين 36 و40 مقاتلة حربية منها مقاتلات MiG-29K الروسية، فضلا عن المروحيات.

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