عصابات مسلّحة تقتل 18 شخصاً بولاية زمفارا في نيجيريا

المصدر: رويترز

قال ساكنان أمس الأربعاء إن مسلحين قتلوا 18 شخصا على الأقل وأضرموا النار في السيارات والمحال التجارية بولاية زمفارا النيجيرية، حيث قطعت الحكومة الاتصالات في إطار عملية أمنية ضد جماعات تقوم بأعمال الخطف.

ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر العام 2020 عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس وغير ذلك من الهجمات على القرى وعلى السكان المسافرين على الطرق.

وقال الساكنان إن الهجوم على قرية كوريان مادارو في زمفارا وقع الساعة التاسعة مساء أول امس الثلاثاء عندما اقتحم عشرات المسلحين القرية على متن دراجات نارية.

وقال أبو بكر يعقوبو؛ وهو أحد سكان القرية الذي كان مسافرا إلى ولاية كيبي المجاورة، لرويترز عبر الهاتف إن المسلحين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية مما أجبر القرويين على الفرار.

وأكد أبو بكر عبد الله الحسن؛ وهو محاضر بكلية الفنون التطبيقية بولاية كيبي وله أقارب في زمفارا، وقوع الهجوم.

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