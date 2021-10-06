فرنسا تقرر إعادة سفيرها إلى استراليا بعد أزمة الغواصات

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إن باريس ستعيد سفيرها إلى استراليا بعد سحبه بسبب خلاف نشب إثر إلغاء صفقة غواصات فرنسية.

وأبلغ لو دريان مشرعين فرنسيين "طلبت من سفيرنا العودة إلى كانبيرا... لإعادة تحديد إطار علاقاتنا في المستقبل".

كانت فرنسا قد سحبت السفير من كانبيرا احتجاجا على اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا. ويستهدف الاتفاق الذي يعرف باسم "اوكوس" مجابهة القوة العسكرية الصينية.

وبموجب الاتفاق تعهدت أستراليا بشراء غواصات من الولايات المتحدة وانسحبت من عقد لشراء غواصات فرنسية وهو ما اعتبرته باريس "طعنة في الظهر".

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