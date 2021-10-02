لا تصويت اليوم على خطة بايدن للبنية التحتية

المصدر: أ ف ب

سحب نواب ديمقراطيون التصويت الذي كان مقررا اليوم الجمعة على مشروع قانون لتحديث البنية التحتية الأمريكية بقيمة 1,2 تريليون دولار، بعد فشلهم لليوم الثاني في التوحد خلف الخطة التي تشكل البرنامج الاقتصادي للرئيس جو بايدن.

وقال بيان صادر عن مكتب زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير إن التصويت على قضية منفصلة سيكون الأخير هذا الأسبوع.

سحب نواب ديمقراطيون التصويت الذي كان مقررا اليوم الجمعة على مشروع قانون لتحديث البنية التحتية الأمريكية بقيمة 1,2 تريليون دولار.

وكان بايدن تعهد أمس الخميس بإنجاح برنامجه الاقتصادي أثناء زيارته إلى الكونغرس لتحفيز المفاوضات بين نواب الحزب الديمقراطي لتجاوز خلافاتهم حول خطتيه الاقتصاديتين.

وقال بايدن للصحافيين بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين المنقسمين بشدة بشأن خطته، التي يقول إنها ستدعم الطبقة الوسطى "أقول لكم، سننجز ذلك".

وأضاف" لا يهم متى، لا يهم ما إذا كان ذلك في غضون ست دقائق أو ستة أيام أو ستة أسابيع، سنقوم بإنجازه".

تأتي الزيارة الرئاسية غير المعتادة إلى مبنى الكونغرس بعد زيارات لقادة الحزب إلى البيت الأبيض مع سعي بايدن لإقرار خطتي إنفاق طموحتين.

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