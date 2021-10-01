اعتقال رئيس جورجيا السابق لدى عودته إلى بلاده

المصدر: د ب أ

اعتُقل الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي لدى عودته، اليوم، إلى وطنه في جنوب القوقاز، بمقتضى مذكرة توقيف صدرت من قبل، ويأتي ذلك قبل فترة وجيزة من الانتخابات المحلية هناك.

وصرح بذلك رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، مساء اليوم، في التلفزيون الرسمي للدولة.

وقال جاريباشفيلي: «أود أن أبلغ الشعب بأن الرئيس الثالث المطلوب لدى سلطات البلاد تم اعتقاله»، إلا أنه لم يذكر مكان احتجازه حتى الآن.

كان ساكاشفيلي قال، في وقت سابق، إنه وصل إلى مدينة باتومي الساحلية الجورجية على البحر الأسود.

وأضاف على موقع «فيسبوك»: «لقد خاطرت بحياتي وحريتي من أجل العودة».

كان الرئيس السابق يعتزم في الأصل السفر إلى العاصمة تبليسي مساء غد، إلا أن السلطات هددت باعتقاله.

وكان ساكاشفيلي، المدان بإساءة استغلال منصبه، دعا إلى احتجاجات يوم غد، على خلفية تنظيم الانتخابات المحلية في جورجيا.

وقال إن الشعب يجب أن يصوِّت لمصلحة الحزب المعارض الذي أسَّسه هو، ويطلق عليه حزب الحركة الوطنية المتحدة.

وتعتبر الانتخابات اختباراً مهماً أيضاً لحزب الحكومة في جورجيا.

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