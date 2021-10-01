مع اقتراب انتهاء ولايته.. رئيس إيطاليا يبحث عن منزل

المصدر: د ب أ

يبحث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن منزل، حيث شارفت فترة ولايته على الانتهاء.

وشوهد ماتاريلا (80 عاماً) بصحبة ابنته في زيارة لشقة ليؤجرها في منطقة سكنية في روما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتشير الأنباء، التي كشفتها صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، لأول مرة، إلى أن ماتاريلا غير منفتح على البقاء في منصبه لفترة ثانية بعد انتهاء ولايته في يناير المقبل.

وسيؤدي هذا القرار إلى احتدام النقاش بشأن من سيخلفه وأمد حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

ويتردد اسم دراجي باستمرار باعتباره مرشحاً قوياً لخلافة ماتاريلا، لكنه لا يزال يبدي تحفظه حتى الآن بشأن ترشحه للمنصب.

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