زعيم كوريا الشمالية يرفض عرض الحوار الأمريكي

المصدر: رويترز

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله إن التهديدات العسكرية الأمريكية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وأضاف أن اقتراح واشنطن إجراء محادثات هو ستار للسياسة العدائية.

وأعرب كيم عن استعداده لإعادة فتح الخطوط الساخنة بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر.

وقال إن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونغ يانغ.

وأضاف أنه لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سيئول أو الإضرار بها.

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