"رولز رويس" تبيع "آي. تي. بي أيرو" بحوالي 1.7 مليار يورو

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة صناعة المحركات النفاثة البريطانية رولز رويس موافقتها على بيع شركة" آي.تي.بي أيرو" التابعة لها إلى شركة الاستثمار المالي"باين كابيتال برايفت إيكويتي"مقابل حوالي 7ر1 مليار يورو.

وتعتبر شركة "آي.تي.بي أيرو" شركة رائدة في مجال مكونات المحركات والصناعات الفضائية.

وتعتزم رولز رويس استخدام عائد البيع لتعزيز وضعها المالي ودعم طموحات الشركة في تحسين العائد على الاستثمار على المدى الوسيط.

وأشارت الشركة إلى أن الصفقة المقترحة هي عنصر أساسي في برنامج بيع مجموعة من الأصول الذي أعلنته يوم 27 أغسطس من العام الماضي.

يذكر أن شركة "باين كابيتال" هي واحدة من شركات الاستثمار الكبرى في العالم، وتقود الشركة اتحاد شركات "كونسرتيوم" إسباني يضم "إس.أيه.بي.أيه"و "جيه.بي كابيتال".

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