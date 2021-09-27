زلزال بقوة 5.7 درجة يهزّ جزيرة لوزون الفلبينية

المصدر: وام

ضرب زلزال قوي "جزيرة لوزون" الجزيرة الرئيسية في الفلبين من دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ومسؤولون محليون فلبينيون أن الزلزال، الذي بلغت قوته 5,7 درجة، وقع قبالة مقاطعة باتانغاس في جزيرة لوزون عند الساعة 1,12 صباحا بالتوقيت المحلي 17,12 بتوقيت غرينيتش فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم.

وسجل الزلزال على عمق 98 كيلومترا حسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار و هزات ارتدادية، غير إن السلطات قالت إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار.

وقال خوسيه كلايد يايونغ المسؤول في إدارة الكوارث في مدينة تاغايتاي في مقاطعة كافيت المجاورة: "لقد كان الزلزال قويا و حتى الآن لم تقع حوادث غير متوقعة مرتبطة به".

من جانبه، قال ليوناردو تريستان، المسؤول في إدارة الكوارث في بلدة لووك في جزيرة أوكسيدنتل ميندورو، إن قوة الزلزال دفعت بعض السكان إلى الخروج بسرعة.

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