المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية يعرب عن سروره بنتائج حزبه

المصدر: د ب أ

أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس عن سروره بنتائج حزبه في الانتخابات الاتحادية التي جرت اليوم الأحد.

وقال نائب المستشارة انجيلا ميركل مساء اليوم الأحد: "بالطبع أنا مسرور بنتيجة الانتخابات، فهذا نجاح عظيم".

وأضاف وزير المالية الألماني أن العديد من الناخبين أوضحوا أنهم يرغبون في إحداث " تغيير في الحكومة" ويرغبون أن يكون اسم المستشار المقبل هو أولاف شولتس.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات شبه النهائية للانتخابات توضح تساوي كفة الحزب الاشتراكي وتحالف ميركل المسيحي أو تقدم الحزب الاشتراكي بصورة طفيفة.

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