امرأة تصدم 4 من المارة بسيارتها في قلب باريس

المصدر: د ب أ

صدمت امرأة شابة بسيارتها أربعة من المارة في شارع الشانزليزيه في باريس، وأصابتهم بجروح خطيرة.

وكتبت صحيفة "لو باريزيان" اليوم "الأربعاء" عن الحادث الذي وقع مساء "الثلاثاء" أنه عندما ظهرت الإشارة الحمراء، لتسمح بعبور المشاة، يبدو أن قدم المرأة انزلقت من على الفرامل إلى دواسة الوقود.

وانطلقت السيارة الصغيرة إلى الأمام وانزلقت إلى المنطقة المحمية وسط الشارع، لتتسبب في سقوط، وسحب، أحد الضحايا معها.

كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن الشرطة، أن المرأة كانت تتعاطى على ما يبدو أكسيد النيتروز مع شخص معها في السيارة.

وذكرت قناة "بي.إف.إم تي في" أن المرأة صورت نفسها وهي تستهلك أكسيد النيتروز أمام ضوء أحمر.

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