زلزال بقوة 6 درجات يضرب أستراليا.. فيديو

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على عمق ضحل جنوب شرق أستراليا صباح اليوم الأربعاء وأدّى لاهتزاز المباني بقوّة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفاً.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كلم فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا، كما لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

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