"حزب الكرملين" يفوز بانتخابات "الدوما" في روسيا

المصدر: د ب أ

احتفل حزب الكرملين "روسيا الموحدة" بالفعل بفوزه في موسكو بعد عملية فرز الأصوات الأولية في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وهتف المواطنون "روسيا، روسيا" في شوارع العاصمة الروسية، رافعين أعلام حزب الكرملين مساء اليوم الأحد على الرغم من هطول الأمطار.

وهتف نشطاء موالون للكرملين: "نحن فريق بوتين".

وقال مسؤولون بالحزب إن مسار بوتين سيستمر. وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن نتيجة الانتخابات كانت "يوم احتفال".

ووفقا للجنة الانتخابات، حصل حزب الكرملين على 44% من الأصوات، بعد فرز أكثر من 20% من الأصوات.

وقال الحزب إن بوتين لم يذهب إلى مقر الحملة في موسكو لأنه يخضع لعزل ذاتي، بعد الاختلاط بعشرات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، لكنه في حالة جيدة.

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