ثوران بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية «فيديو»

المصدر: د ب أ

ثار بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية اليوم، بانفجارات عنيفة في بلدية إل باسو جنوبي الجزيرة، حسبما ذكرت صحيفة «الباييس» الإسبانية.

ووفقاً للصحيفة، أطلق البركان شظايا صخرية وحمماً ملتهبة في الهواء، إضافة إلى كميات ضخمة من الدخان البني والأبيض.

وكان بالإمكان رؤية سحابة رماد كبيرة فوق الجزيرة، حيث توجد سلسلة جبال كومبر فيجا البركانية.

وجرى الانفجار في منطقة غير مأهولة بالجزيرة، حسبما ذكرت قناة «كناريس 7» التليفزيونية، نقلا ًعن أنجيل فيكتور توريس، الرئيس الإقليمي لحكومة جزر الكناري.

وكان ثوران البركان متوقعاً بعد آلاف من الهزات الأرضية في الأيام القليلة الماضية.

إلى جانب ذلك، ارتفعت طبقة الأرض قليلاً في بعض الأماكن، ما يشير إلى أن الصخور المنصهرة كانت تتراكم تحت كومبر فيجا.

ولم يرد مبدئياً أي حديث عن عمليات إجلاء، حيث تريد السلطات الانتظار إلى حين مزيد من التطورات أولاً، ولم يتم نقل سوى كبار السن والمعاقين إلى مكان آمن.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، طلبت السلطات في تلك الجزيرة الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 83 ألف شخص، المواطنين في الجنوب بحزم أمتعتهم وهواتفهم المحمولة والوثائق المهمة وأي أدوية قد يحتاجون إليها، حال اضطرارهم إلى الإجلاء عن المنطقة.

ووقع آخر ثوران بركاني في لا بالما في أكتوبر عام 1971، عندما أطلق بركان تيجويا حمماً بركانية لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد ظهور صدع في جنوب الجزيرة.

ولا بالما، على خلاف الجزر الشهيرة كناريا الكبرى، وفويرتيفنتورا، ولانزاروت، وتنريف، ليست مقصداً سياحياً شهيراً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز