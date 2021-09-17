الشرطة الأمريكية تحذر من أعمال عنف خلال مظاهرة لمؤيدي ترامب

المصدر: رويترز

حذرت الشرطة الأمريكية من تهديدات بأعمال عنف خلال مظاهرة يخطط أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لتنظيمها غداً "السبت" عند الكونغرس، كما وضع الحرس الوطني مئة من أفراده على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم، وذلك بعد اقتحام محتجين للمبنى خلال أعمال شغب في السادس من يناير .

ومن المتوقع مشاركة مئات المتظاهرين من اليمين المتطرف في المظاهرة تأييدا لأكثر من 600 شخص أُلقي القبض عليهم بتهم المشاركة في اقتحام مؤيدي ترامب للكونغرس، في محاولة لمنع أعضائه من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

وعززت الشرطة الأمن حول المبنى للحيلولة دون تكرار هجوم المشاغبين على رجالها، حيث حطموا النوافذ واقتحموا المبنى في السادس من يناير، مما دفع أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس وقتذاك مايك بنس للفرار طلباً للسلامة.

وأعاد عمال نصب سياج كان قد تم وضعه حول المبنى في اليوم التالي لذلك الهجوم، لكن أزيل في يوليو .

وقال قائد شرطة الكونغرس جيه. توماس مانجر للصحفيين اليوم الجمعة "هناك بعض التهديدات بالعنف مرتبطة" بمظاهرة يوم "السبت".

وأضاف أن إدارة الشرطة وضعت خطة لضمان الحفاظ على سلمية المظاهرة.

وقالت وزارة الدفاع "البنتاجون" إن وزير الدفاع لويد أوستن وضع 100 من قوات الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لمساعدة الشرطة في حماية مبنى الكونجرس إذا لزم الأمر.

وقال متحدث باسم البنتاجون إن هذا الطلب قدمته شرطة الكونغرس، وإن قوات الحرس الوطني لن تنتشر إلى بطلب من الشرطة للمساعدة في حماية المبنى.

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