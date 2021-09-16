يوزع في سفاراتها.. "جواز سفر سويسري" متاح للجميع

المصدر: البيان

أعلن موقع "Swissinfo" الرسمي أن سويسرا أعلنت أمس عن الطبعة الأولى من "جواز سفر الديمقراطية السويسرية"، تزامنا مع اليوم العالمي للديمقراطية لذي أقرته الأمم المتحدة في العام 2007.

وبحسب الموقع، لن يصدر هذا الجواز إلا باللغة الإنكليزية خلافا للجوزات الرسمية التي تصدر بإحدى اللغات الرسمية الأربع في البلاد. لكن جواز الديمقراطية سيكون مشابها من حيث الشكل واللون مع الجواز الرسمي.

ويهدف هذا الجواز، المؤلف من 48 صفحة، إلى تعريف العالم على الديمقراطية السويسرية وتوفير "رؤية عنها".

وكثيرا ما تقدم الديمقراطية المباشرة في سويسرا على أنها في صراع مع الديمقراطية التمثيلية أو البرلمانية. لكن القيمين على فكرة الجواز الديمقراطي يريدون دحض هذه الأفكار والتأكيد أن شكلي الديمقراطية تكملان في بلدهم.

كما يريد القيمون من خلال هذه المبادرة دعم الديمقراطيات في العالم التي تتعرض لضغوطات متزايدة، إذ تعتبر الخارجية السويسرية أن الترويج للديمقراطية في الخارج جزء لا يتجزأ من سياساتها.

وستتوفر النسخ الأولى من هذا الكتيب في سفارات سويسرا حول العالم إلى "كل المهتمين بالديمقراطية من الأوساط السياسية والاقتصادية والتعليمية، وكذلك المجتمع المدني".

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