تعديل وزاري مرتقب في بريطانيا

المصدر: د ب أ

أكدت مصادر في مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أنه من المقرر أن يجري جونسون تعديلاً وزارياً من أجل تعيين فريق «قوي ومتحد».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن أحد المصادر القول: «رئيس الوزراء سيجري اليوم تعديلاً وزارياً لتشكيل فريق قوي ومتحد لبناء الدولة بصورة أفضل بعد جائحة كورونا».

وأضاف: «وضع رئيس الوزراء، أمس، خطته لإدارة الوضع الوبائي خلال فصلي الخريف والشتاء، ولكن على الحكومة مضاعفة جهودها لتحقيق أولويات الشعب».

وأكمل: «رئيس الوزراء سيعيّن وزراء مساء اليوم بهدف التركيز على توحيد وتعزيز الدولة بكاملها».

ولم يتضح بعد حجم التعديل، ولكن قد يكون كبيراً، حيث من المرجح أن يشمل وزراء من ضمنهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير الخارجية دومنيك راب.

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