عواصف رعدية تشلّ جنوبي فرنسا

المصدر: د ب أ

تسببت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في قطع طرق سريعة وخطوط السكك الحديدية في جنوب فرنسا أمس الثلاثاء.

وقالت إدارة مدينة نيم إن شخصا ما زال مفقودا في منطقة جارد، كما تعرض عامل لإصابة طفيفة بسبب صاعقة. وكان قد تم الإبلاغ في البداية عن فقدان شخصين.

وتم إغلاق الطريق السريع بين نيم ومونبلييه مؤقتا، حيث غمرت المياه بعض أجزائه، وتقطعت السبل بالآلاف من سائقي السيارات. كما تعطلت حركة القطارات بين المدينتين.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، وصدر تحذير شديد من الطقس من ثاني أعلى مستوى باللون البرتقالى فى 13 منطقة إدارية.

ومن المتوقع أن تظل جميع المدارس في منطقة جارد الأكثر تضررا مغلقة اليوم الأربعاء.

من ناحية أخرى، وصل وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى المنطقة المتضررة مساء أمس الثلاثاء، وقال: "أؤكد لكم كل دعمي للسكان المتضررين من العاصفة وأدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر في الأيام المقبلة".

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