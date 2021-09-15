إخماد حريق غابات في إسبانيا بعد 6 أيام من اشتعاله

المصدر: د ب أ

سيطرت السلطات الإسبانية على حريق غابات مدمر في منطقة كوستا ديل سول السياحية في جنوب البلاد بعد اشتعاله على مدار ستة أيام تقريبا.

وقال إلياس بيندودو، وزير داخلية إقليم الاندلس للصحفيين أمس الثلاثاء إن النيران التي اشتعلت منذ يوم الأربعاء الماضي دمرت حوالي 9700 هكتار من الغابات عند سفح سييرا بيرميخا بالقرب من منتجع استيبونا الساحلي.

ويعادل هذا مساحة 13 ألف ملعب لكرة القدم.

وقال بيندودو إن حوالى 2700 شخص من سكان ثماني قرى ومجمعات سكنية كان قد تم إخلاؤها، يعودون الآن إلى منازلهم. وترى السلطات أن حريق الغابة كان من عمل مفتعلي الحرائق.

وذكرت السلطات أن الأمطار التي هطلت على ملقة منذ مساء الاثنين ويوم الثلاثاء كانت مهمة أيضا لنجاح مكافحة النيران.

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