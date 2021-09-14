رئيسة الوزراء النرويج تقرّ بهزيمتها في الانتخابات

المصدر: د ب أ

أقرت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ بهزيمتها في انتخابات البلاد، حيث أظهرت النتائج أن حزب المحافظين الحاكم في البلاد حل في المركز الثاني بعد حزب العمال من يسار الوسط.

وقالت سولبرغ لزملائها في الحزب في وقت متأخر من أمس الاثنين: "أهنئ يوناس ياهر ستور على الأغلبية الواضحة، كما يبدو الآن، من أجل تغيير الحكومة".

ومن المتوقع الآن أن يخلفها ستور في أعلى منصب حكومي في النرويج.

وقالت سولبرغ إن الحملة الانتخابية كانت صعبة ولكنها جيدة، وأضافت أنها فخورة بما حققه حزبها في السنوات الثماني الماضية من الحكم.

وكانت سولبرغ رئيسة للوزراء منذ العام 2013.

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