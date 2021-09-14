وفاة والدة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن 79 عاماً

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نعى والدته شارلوت جونسون وول التي توفيت اليوم الاثنين عن 79 عاما.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسرة أن شارلوت، وهي رسامة محترفة، توفيت "فجأة وفي سلام" في مستشفى بلندن.

ولدت شارلوت جونسون وول في أكسفورد العام 1942، وهي ابنة السير جيمس فوسيت، الذي كان رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتصف شارلوت والديها بـ ”الاشتراكيين الأثرياء“.

قابلت شارلوت والد بوريس، ستانلي جونسون، في جامعة أكسفورد، حيث درست اللغة الإنجليزية.

في ذلك الوقت، كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، كانت مخطوبة بالفعل لطالب آخر يُدعى وينفورد هيكس الذي وصفته بأنه ”جميل للغاية في المظهر ولكنه في الواقع ممل للغاية“.

أنجب ستانلي وشارلوت أربعة أطفال هم بوريس وراشيل وجو وليو.

أوقفت دراستها لتذهب إلى الولايات المتحدة بعد أن حصل ستانلي على وظيفة هناك، لكنها عادت لتصبح أول امرأة متزوجة جامعية في ليدي مارغريت هول، أكسفورد.

وكانت شارلوت تعاني من مرض باركنسون ولكنها خضعت لعملية جراحية ساعدتها على تجنب ”الاهتزاز الدائم“.

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