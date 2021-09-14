حتى بعد التجربة الصاروخية.. أمريكا ما تزال مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية

المصدر: رويترز

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية رغم إعلان بيونغ يانغ عن تجربة صاروخ كروز طويل المدى في مطلع الأسبوع.

وقالت كارين جين-بيير، النائبة الأولى للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "موقفنا لم يتغير فيما يتعلق بكوريا الشمالية، لا نزال مستعدين للعمل" معها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أمس الاثنين إن كوريا الشمالية أجرت ما قالت إنها تجارب ناجحة لإطلاق صاروخ جديد طويل المدى من نوع كروز في مطلع الأسبوع، وهو ما قال محللون إنه يمكن أن يكون أول سلاح من نوعه في البلاد بقدرة نووية.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز شريطة ألا تُنشر أسماؤهم إن المؤشرات الأولية توضح أن كوريا الشمالية أجرت مثل هذه التجربة.

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