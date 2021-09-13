لم تشهدها الهند منذ 46 عاماً.. أمطار غزيرة تشلّ نيودلهي (فيديو)

المصدر: البيان

أدت الأمطار الغزيرة إلى تأخير الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور في العاصمة الهندية نيودلهي أول أمس السبت.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن دلهي شهدت أغزر أمطار منذ 46 عاما بلغ منسوبها مترا في موسم الرياح الموسمية الذي يستمر حتى نهاية الشهر.

وأضافت إدارة الأرصاد أن الأمطار تسببت في اضطراب كبير في حركة المرور وفيضانات شديدة في المناطق المنخفضة من المدينة واقترحت أن يلزم الناس بيوتهم، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وأصدرت شركات الطيران الهندية إرشادات للمسافرين طلبت منهم فيها مراجعة وضع رحلاتهم.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للشوارع والمطار بعد أن غمرتها المياه، بالإضافة إلى حافلات تقطعت بها السبل.

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