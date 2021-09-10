قراصنة يخترقون نظام حاسوب الأمم المتحدة

المصدر: د ب أ

تمكن قراصنة من اختراق أجزاء من نظام حاسوب الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك أمس الخميس إن مهاجمين مجهولين اخترقوا أجزاء من البنية التحتية للأمم المتحدة في أبريل 2021، مؤكدا ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتابع أنه تم الكشف عن الهجوم والتصدي له.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن سرقة أي بيانات.

وقال إن الأمم المتحدة تتصدى أيضا حاليا لهجمات تالية مرتبطة بالاختراق السابق، مضيفًا أنه كثيرا ما يجري استهداف الأمم المتحدة بالهجمات الإلكترونية.

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