عشرة قتلى على الأقلّ في حريق بمستشفى لكورونا في مقدونيا الشمالية

المصدر: أ ف ب

لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع ليل الأربعاء في مستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19 في مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحّة في البلد البلقاني.

وقال الوزير فينكو فيليبتش إنّ الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة اندلع في مستشفى بني خصيصاً لعلاج مرضى كوفيد في تيتوفو (شمال غرب).

وأضاف في تغريدة على تويتر "حادث مروّع وقع في تيتوفو وحصد العديد من الأرواح".

وتابع "في الوقت الراهن، تأكّدت وفاة 10 أشخاص، لكنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع".

وقدّم الوزير "تعازيه الحارّة" إلى أسر الضحايا.

من جهتها، قالت فرق الإطفاء إنّها تلقّت البلاغ بشأن اندلاع الحريق قرابة الساعة 19:00 ت غ وإنّ عناصرها تمكّنوا من إخماد النيران في غضون 45 دقيقة.

وبني المستشفى السنة الماضية خصيصاً لعلاج مرضى كوفيد-19.

ومقدونيا الشمالية، التي يبلغ عدد سكّانها مليوني نسمة، تعاني من بنية تحتية صحية هشّة، وزاد الوضع الصحّي في البلاد سوءاً ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الآونة الأخيرة إذ بات البلد البلقاني يسجّل حوالى 30 وفاة بكورونا يومياً.

وفي المحصّلة بلغ عدد وفيات كورونا في مقدونيا الشمالية أكثر من 6100 وفاة.

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