ماستر كارد تستحوذ على "آيا" لخدمات الدفع الإلكتروني المباشر

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة ماستر كارد الأمريكية لخدمات بطاقات الدفع الإلكتروني التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركة آيا المتخصصة في تقديم خدمات الدفع المباشر، التي تتيح للعملاء سداد مستحقات الشركات إلكترونيا وبشكل مباشر من حساباتهم البنكية من دون الحاجة إلى استخدام بطاقات ائتمان أو اقتراض عبر طرف ثالث.

ولم تكشف ماستر كارد عن قيمة الصفقة.

يذكر أن شركة آيا تعمل تحت رقابة هيئة الرقابة المالية الدنماركية.

وتعتبر آيا شركة أوروبية رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المصرفية المفتوحة، حيث تتيح اتصالا مباشرا بين البنوك من خلال "واجهة برمجة تطبيقات" واحدة والسماح لعملائها بتطوير وإطلاق حلول رقمية جديدة تلبي احتياجات الحياة اليومية والعمل واللعب.

يذكر أن الخدمات المصرفية المفتوحة تعتبر نوع من دمقراطة الخدمات المالية من خلال جعل العملاء هم المركز الذي يتحكم في كيفية ومكان استخدام البيانات المطلوبة منهم لكي يحصلوا على الخدمات التي يريدونها ويحتاجونها.

وتستخدم شركات التكنولوجيا المالية والبنوك بيانات العملاء المصرح بها لتوفير خدمات مالية أوسع نطاقا، وإدارة الشؤون المالية الشخصية للأفراد والمحافظ الرقمية وخدمات الدفع.

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