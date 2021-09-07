نقل وزير الاقتصاد الألماني ألتماير إلى المستشفى

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الاثنين، بأنه تم نقل وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى مستشفى في برلين وأنه يخضع للعلاج هناك.

وحضر ألتماير مأدبة عشاء للجنة الاقتصادية بالبرلمان مساء أمس الاثنين.

وكانت صحيفة "بيلد" الشعبية نشرت الخبر بشكل مبدئي، وقالت إن الوزير البالغ من العمر 63 عاما نقل إلى مستشفى شاريت بسيارة إسعاف.

ولم تكشف أية تفاصيل عن حالته الصحية.

يشار إلى أن ألتماير، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي، هو أحد المقربين من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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