منكرو كورونا يقتحمون مبنى التلفزيون الرسمي في سلوفينيا

المصدر: د ب أ

اقتحمت مجموعة من منكري وجود فيروس كورونا المبنى الذي يضم التلفزيون الرسمي في سلوفينيا (آر تي في إس) في وقت متأخر أمس، وطالبوا ببث آرائهم.

وأفادت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه)، اليوم، بأن الشرطة أنهت حالة الاضطراب سريعاً، وألقت القبض على 20 شخصاً تمكنوا من اقتحام الاستوديو الإخباري للمحطة.

وقالت مانيكا يانيزيتش أمبروزيتش، وهي محررة البرنامج الإخباري في المحطة: «هذا هجوم غير مقبول على الإعلام والصحافة والديمقراطية».

وقالت رابطة الصحفيين السلوفينية (دي إن إس) إن الواقعة ليست سوى شيء قليل من كثير في «حملة كراهية» ضد الإعلام أججتها حكومة رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانسا.

وأعلن المخرج التلفزيون أندري جراه واتمو زيادة الإجراءات الأمنية.

ويتظاهر منكرو فيروس كورونا خارج مبنى التلفزيون بشكل متقطع منذ أربع أشهر ويقومون بمضايقة موظفي الشبكة.

وقال واتمو إن أحد التحديات هي أن المنطقة الواقعة أمام مبنى التلفزيون هي مساحة عامة، وبالتالي مخوَّل للمتظاهرين التجمع هناك.

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