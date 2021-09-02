"أيدا" مرّ من هنا.. أضرار كارثية في لويزيانا (فيديو)

المصدر: البيان

وثقت مقاطع فيديو حجم الأضرار الناجمة عن مرور الإعصار "أيدا"، التي وصفها حاكم ولاية لويزيانا بأنها كارثية مع انقطاع التيار الكهربائي وغمر المياه الشوارع وانتزاع أسقف منازل.

وضرب الإعصار، الذي حمل رياحاً بلغت سرعتها 240 كيلومتراً في الساعة، يوم الأحد سواحل لويزيانا مباشرة. وقُتل ما لا يقل عن شخصين أحدهما جراء سقوط شجرة في بلدة برايريفيل والآخر أثناء محاولته عبور طريق غمرته المياه في نيو أورلينز، وفق "يورونيوز".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن وكالة إدارة الكوارث الأمريكية أرسلت بدعم من الحرس الوطني أكثر من 5200 شخص لمساعدة المنكوبين.

وقال الرئيس جو بايدن في اجتماع مع مسؤولي الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث وحكام ورؤساء بلديات المناطق المتضررة إن المساعدة الفدرالية ستستمر "طالما لزم الأمر".

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