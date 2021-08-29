الخارجية الأمريكية: 350 أمريكيا مازالوا يريدون مغادرة أفغانستان

المصدر: د ب أ

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، "السبت"، إن نحو 350 مواطنا أمريكياً مازالوا يريدون مغادرة أفغانستان.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الوزارة تواصلت مع نحو 280 شخصاً ممن قالوا إنهم لا يرغبون في مغادرة البلاد أو ليس لديهم خطط بشأن ذلك.

وتم إجلاء نحو 5400 من المدنيين الأمريكيين من أفغانستان منذ 14 أغسطس، بمن فيهم نحو 300 أمريكي أمس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في بيان اليوم إن هناك تهديد بإمكانية تنفيذ هجوم إرهابي آخر قرب مطار كابول "خلال الساعات الـ 24 إلى الـ 36 القادمة".

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